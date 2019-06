Barguino e Garbolino: dal Murialdo Rivoli agli Europei in azzurro

In casa Murialdo Rivoli sono arrivate le convocazioni ai Campionati europei che si svolgeranno ad Halseferd (Germania) la prima settimana di settembre. Camilla Barguino è stata convocata per la specialità Solo Dance. Emanuele Garbolino gareggerà nella specialità Coppia Danza con la partner Alessia Benedetto: i due si presentano come i vice-campioni mondiali in carica nella categoria Junior.

tutto su Luna Nuova di venerdì 28 giugno 2019