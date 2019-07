Eleonora Camilla Gasparrini centra l’oro agli Europei al primo colpo in azzurro

Splendido oro per la “Giovine Italia” dell’inseguimento ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di ciclismo su pista e fantastico debutto in azzurro per la piossaschese del VO2 Team Pink Piacenza, Eleonora Camilla Gasparrini. Alla rassegna continentale di Gand (Belgio), l’Italia ha vinto la medaglia d’oro Donne Juniores: una grande impresa.

tutto su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019