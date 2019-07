Weekend tricolore da incorniciare per la Borgonese, che festeggia l'oro di Serena Traversa nel combinato a Benna, nel Biellese, dove ha battuto in finale Luisa Bongiovanni (Auxilium Saluzzo) dopo aver eliminato in semifinale la compagna di squadra Francesca Carlini. La Borgonese applaude anche le belle prove dei suoi Under 15 e Under 18.

tutto su Luna Nuova di martedì 16 luglio 2019