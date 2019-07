Bei K3: l'assalto al Rocciamelone degli skyrunner più forti del mondo

Tutto pronto per la sesta edizione del Bei K3, gara di skyrunning in programma sabato 27 luglio, con partenza da Susa e arrivo sul Rocciamelone. Presentazione stasera alle 21 in piazza IV Novembre. Start domani alle 7,30 per le donne, alle 8 per gli uomini. Un "vertical" da paura: gli atleti affrontano 3038 metri di dislivello positivo in soli 9,7 km.

tutto su Luna Nuova di venerdì 26 luglio 2019