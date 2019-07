Iniziano oggi gli European Masters Games, con gare sparse in Piemonte fino a domenica 4 agosto. Una manifestazione-kolossal per sportivi over 35. Tra i siti di gara anche Giaveno (judo, karate e danze), Avigliana (triathlon il 3 agosto) e Rivoli, dove, sotto il Castello, si svolgono le gare di tiro di campagna (arco).

