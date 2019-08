Fantastico oro agli European Master Games per l'Usato Garantito Volley

Strepitoso oro agli European Master Games dell'Usato Garantito Volley, che ha trionfato nel volley femminile Over 40. La squadra, che fa parte della scuderia Unionvolley, ha superato in finale le torinesi dell’Arca in un derby infuocato che ha lasciato ben poco spazio allo spirito olimpico. Per approdare in finale, la squadra allenata da Marcello Longhin e Paolo Alloa, ha superato la rappresentativa svizzera, quella dell?india e quella dell’esercito inglese. Un successo che nasce nel 2017 quando, proprio in funzione degli European Master Games torinesi, un gruppo di ex giocatrici si ritrova sottorete per riprendere l’attività dopo qualche anno di assenza dai campi. Fra loro anche atlete di spicco quali Elena Gennero, già palleggiatrice del Pinerolo di serie A di Claudio Mina, Franca Zuffanti, stella del volley torinese degli anni Novanta, e Romina Brocas, braccio armato di tante squadre della zona nello stesso periodo. La squadra, capitanata dalla rivaltese Laura Rossari, ha esibito gioco e spirito di squadra, irrobustiti da due anni di allenamenti nelle palestre di Rivalta e Orbassano. Nelle cinque partite giocate in questi European Master Games, le atlete dell’Usato Garantito non hanno lesinato grinta e bel gioco, suscitando l’ammirazione delle delegazioni straniere che hanno partecipato all’evento. «C’è grande soddisfazione per questo risultato - ha commentato a caldo Mauro Lunardon, dirigente e primo sostenitore del progetto Usato Garantito - Speriamo sia solo un punto di partenza. Ci piacerebbe difendere il titolo fra quattro anni in Finlandia ma, soprattutto, vorremmo che si prendesse atto che i tempi sono maturi per un campionato agonistico Over 40 in Italia. Negli altri Paesi europei succede già, sarebbe bello si potesse fare anche qui da noi».

Luna Nuova, 1° agosto 2019