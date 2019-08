Doppia Vittoria: la Grassi incanta agli Italiani Esordienti

Vittoria Grassi, stellina della Rodman Azimut, si è laureata due volte campionessa italiana Esordienti a San Francesco al Campo nel corso dei Tricolori Giovanili. La grugliaschese, dopo un incredibile 2017 nella categoria G6 e l’infortunio alla gamba del febbraio 2018, ha fatto valere le sue qualità di velocista prima nella gara di velocità a squadre con Anita Baima, di Ciriè, poi a livello individuale. Nelle tre prove che caratterizzavano l’Omnium sprint, la Grassi si è imposta nei 200 metri lanciati, precedendo un'altra piemontese, Asia Rabbia, di mezzo secondo. Sconfitta in finale nella seconda prova, quella di velocità, la Grassi, che lo scorso anno ha gareggiato per la Bike Frigo Life di Villardora, ha disputato una prova magistrale nel keirin, con la vittoria in una volata serratissima che le ha dato il titolo italiano. Molto bravi nella gestione della due giorni in pista i tecnici regionali Francesco Giuliani, Daniele Fiorin e Stefano Peiretti. Un plauso va anche ai due allenatori alla Rodman Azimut di None, Ivan Burello e Francesco Oliva.

venerdì 2 agosto 2019