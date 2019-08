Carlo Bonetto fa sempre sul serio: è vicecampione d'Europa Under 15

In una stagione già ricca di trionfi e piazzamenti d’alto livello, Carlo Bonetto sfiora addirittura il titolo europeo Under 15 di mountain bike. Il giovane valsusino della Rostese Rodman è giunto secondo sabato scorso nella gara dei Campionati europei di mtb che si sono svolti a Pila, in Valle d’Aosta, preceduto solo dal poderoso britannico Max Greensill.

tutto su Luna Nuova di venerdì 30 agosto 2019