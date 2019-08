La pacchia è finita: domenica parte la Coppa, tra dieci giorni è già campionato

Da domenica si fa sul serio con la Coppa Piemonte. Una settimana dopo scattano i campionati. Nel rodaggio di Coppa spiccano i match Lascaris-Alpignano e Union Bussoleno Bruzolo-Bsr Grugliasco di Promozione. In Prima Categoria, occhi puntati sul debutto del Pianezza (in casa del Collegno): la squadra di Ivan Musso, una vera fuoriserie, è la più attesa al via. Fischio d’inizio ore 15.

tutto su Luna Nuova di venerdì 30 agosto 2019