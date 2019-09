Lascaris-Alpignano nel segno del gol: pirotecnico 3-3 in Coppa

Tutto pronto, o quasi, in casa Lascaris e Alpignano per l’avvio del campionato di Promozione. Tra cinque giorni sia i bianconeri che gli alpignanesi saranno chiamati dalle dirigenze a migliorare la stagione passata. Intanto, si scaldano con un movimentato 3-3 in Coppa: due gol a testa per i super-bomber Raffaele Cirillo (Lascaris) e Alessio Ammendolea (Alpignano).

