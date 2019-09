Nuovo Cinema Sagrantino

Nonostante il raggiungimento della finale per il passaggio alla Serie C Silver, persa con Cossato con tanto di polemiche, il Sagrantino imbocca la strada del cambiamento per la prossima stagione. Tre nomi su tutti non sono più sul taccuino del club: l”alieno” Davide Parente, il bizzoso play Diego Calzavara e il gigante Maurizio Cavagna, passato a Pino Torinese.

tutto su Luna Nuova di martedì 3 settembre 2019