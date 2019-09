Campionati che passione. Le speranze nel pallone da Collegno a Venaus

Domenica 8 settembre si riaccende la giostra del calcio. Menù ricchissimo. Si va dal ritorno in Promozione dell'Union Bussoleno Bruzolo dopo due stagioni in Eccellenza alle ambizioni di Lascaris e Alpignano. In Prima Categoria fari puntati sul girone D. Pianezza favorito, ma nessuno si scanserà. Collegno Paradiso da primi posti, Venaus (neopromosso) con la solita missione: evitare il sali-scendi degli ultimi anni. Parte anche la Coppa di Seconda/Terza Categoria: subito Caprie-Rubiana e Olympic Collegno-Olimpica Grugliasco.

tutto su Luna Nuova di venerdì 6 settembre 2019