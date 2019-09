Non solo volley: il Susasport allarga l'offerta

Aumentano gli impegni sportivi del Susasport, non solo sul piano agonistico, ma anche su quello amatoriale e del fitness. Una stagione importante per la società del presidente Diego Cotza e per il suo staff che, già carichi di impegni in vista dell’imminente partenza dei campionati di volley (disciplina regina in casa segusina) vogliono riportare in città il basket dopo 20 anni.

tutto su Luna Nuova di venerdì 6 settembre 2019