Inizio a nervi scoperti, il Caselette gela il Collegno in rimonta

La prima remuntada dell’anno si compie sotto il Musinè. Tra raptus, nervi scoperti e cartellini, il Caselette ribalta il Collegno Paradiso in una sfida tra prototipi. Due squadre che hanno messo in campo la prima fisionomia, ma che andranno sviluppate. Buona partenza per il Pianezza (che domenica incrocia il neopromosso Venaus) nel girone D e per la matricola Villarbasse nel girone E.

tutto su Luna Nuova di martedì 10 settembre 2019