Fuori dalla Coppa (ko mercoledì 2-1 con il Borgaro), ora il Rivoli si getta sul campionato di Eccellenza. Per il club di via Isonzo è una sorta di anno zero. I pianeti si devono allineare tutti: struttura societaria, settore giovanile, prima squadra. Fino a ieri mancavano due satelliti perché tutte le risorse convogliavano sulla prima squadra.

tutto su Luna Nuova di venerdì 13 settembre 2019