Dopo lo scudetto e l’argento in Coppa Europa, anche il trionfo in Coppa Italia: a Pont St.Martin è arrivata la ciliegina sulla torta nella lunga stagione della Borgonese femminile del ct Paola Alpe, che si dice già pronta per affrontare al meglio il nuovo campionato, al via il 27 ottobre.

tutto su Luna Nuova di martedì 17 settembre 2019