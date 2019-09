Tiro a lunga distanza: a Coazze i big hanno dato spettacolo

Il gran finale del Campionato italiano di tiro a lunga distanza non ha tradito le attese, portando al poligono Le Chamois i migliori specialisti di questo sport. Si sono dati appuntamento da tutta Italia raggiungendo quota 70 partecipanti, in una due-giorni nella quale si sono alternati momenti di agonismo e di aggregazione, come vuole la tradizione di queste discipline sportive.

