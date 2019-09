Inizia la terza stagione consecutiva di serie A2 per il Barricalla Cus Collegno, ormai "torinese" in tutte le vesti. La stagione e la rosa della squadra sono state presentate nella sede del Centro universitario sportivo torinese di via Braccini 1. Una squadra con diversi volti nuovi, tutti da scoprire, a cominciare dall'allenatore.

tutto su Luna Nuova di venerdì 27 settembre 2019