Via ai campionati: l'Oasi Laura Vicuña sfida anche il suo passato

Iniziano i campionati di C Gold, C Silver e Serie D. In Silver e l'Oasi Laura Vicuña Rivalta (marchiata anche quest’anno Taverna Ludwig) parte per confermarsi tra le grandi del girone. Un’etichetta che si è guadagnata lo scorso anno arrivando addirittura alla finale playoffs per la C Gold, persa in gara 4.

tutto su Luna Nuova di venerdì 4 ottobre 2019