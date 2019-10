Buona la prima in Serie C Silver: l'Alter 82 Piossasco sfonda il muro Chivasso

Vittoria di squadra al debutto in Serie C Silver per la matricola Ka Packaging Alter 82 Piossasco, che doma la Pallacanestro Chivasso mandando a referto praticamente tutti i giocatori. In Serie D vincono Sagrantino, Beinaschese e Atlavir Rivalta. Venerdì 11 primo derby a Beinasco, dove arriva l'Atlavir.

tutto su Luna Nuova di martedì 8 ottobre 2019