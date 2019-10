Dall’autorete al ‘golasso’ di Carbone: vince la Pro Collegno attaccata alla maglia

Un gran gol di Antonio Carbone a pochi minuti dalla fine regala alla Pro Collegno il successo (faticoso) sul B.Chianocco in una domenica che ha anche visto il Pianezza salire in vetta al girone e il Venaus strapazzare il Barracuda. La matricola della val Cenischia, ancora imbattuta, è la sorpresa di questo inizio di stagione in Prima Categoria.

tutto su Luna Nuova di martedì 8 ottobre 2019