Casting per le big in Terza Categoria: il Tetti Francesi c’è

Ancora un bello spunto in salita del Tetti Francesi, che batte l’Avigliana e si conferma tra le big del girone pinerolese di Terza Categoria, che comincia a fare il casting per i primi posti. Un Tetti Francesi sulla buona strada: i gialloblù di Massimo Fortunato hanno tenuto bene le distanze pur giocando per un’ora in dieci per l’espulsione di Cattozzi.

tutto su Luna Nuova di martedì 15 ottobre 2019