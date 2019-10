Dopo tre anni l’Atlavir Rivalta esce dal tabù Beinasco

L’Atlavir Rivalta vince a Beinasco dopo tre anni e lo fa in modo netto, sorprendendo una Beinaschese confusionaria nel secondo tempo. Rivalta porta a casa due punti molto importanti, che ridanno colore al derby gialloblù. Senza dimenticare che un po’ di autostima non fa male, dopo una stagione anonima come quella passata.

tutto su Luna Nuova di martedì 15 ottobre 2019