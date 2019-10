Don Bosco Rivoli, il canestro è sempre più verde

Il Don Bosco Rivoli riparte dai giovani. E non potrebbe essere altrimenti: è ormai nel dna del club seguire la linea verde. Per fare giocare tutti e, con un po’ di fortuna, procurarsi i giocatori per la prima squadra che gioca in Serie D. Tutte le squadre del club sono state presentate domenica scorsa, in una passerella che è diventata una bella festa.

tutto su Luna Nuova di venerdì 18 ottobre 2019