Piossasco da urlo: Alter sola in vetta, altro che matricola

Turno infrasettimanale da sballo per Piossasco, Grugliasco e Oasi Laura Vicuña. Tre successi tutti significativi. Quello più pesante è dell’Alter 82, che con il quarto successo in quattro gare rimane da solo in vetta al girone. La matricola Alter ormai si è tolta l’etichetta. Difesa e intensità rimangono le costanti dei biancoblù di Stefano Vidili, che stasera tornano sul parquet a Cossato.

tutto su Luna Nuova di venerdì 25 ottobre 2019