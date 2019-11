Un mese alla grande: il Rosta passa da ultimo a terzo in classifica

Quarta vittoria consecutiva del Rosta, che passa dall’ultimo posto al protocollo promozione. Il mese d’oro si completa a Caselette, in casa di un Atletico Alpignano che se l’è giocata fino a quando non è finito in inferiorità numerica. Il 3-0 sancisce il rientro tra le grandi del girone della squadra di Gianpiero Beretti, il tecnico chiamato dalla società con un obiettivo preciso da centrare: la promozione.

