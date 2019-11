Torna a correre il Lascaris, riammesso in zona playoffs da un turno di campionato favorevole. Seconda vittoria consecutiva, otto gol in due partite: dopo i cinque al Settimo, ecco i tre all’Alpignano in un Clasico che premia l'elasticità dei bianconeri di Alberto Falco.

tutto su Luna Nuova di martedì 12 novembre 2019