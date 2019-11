La Borgonese femminile è subito al timone

Meglio di così non poteva iniziare la stagione 2020 della Borgonese femminile. Per le ragazze guidate dalla panchina dalla ct Paola Alpe due vittorie in rapida successione: la prima, sabato, con ancora qualche ruggine da smaltire (15-9 alla Saranese), la seconda, domenica, affrontata con la giusta determinazione e conclusa con un netto 18-6 contro la Forti Sani Fossano delle esperte Barbara Gerbaudo e Paola Mandola.

