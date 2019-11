L'Oasi Laura Vicuña scuote l'albero del derby, su Rivalta scendono punti pesanti

Il primo derby di Serie C Silver tra Oasi Laura Vicuña e Alter 82 Piossasco si consuma davanti a quasi 150 spettatori e trasforma la claudicante Oasi in un galletto ruspante. I gialloblù vincono con merito 70-64. E la classifica ripropone la banda Musto a -4 da Piossasco, che rimane pur sempre una delle squadre più positive del girone in queste prime nove giornate.

tutto su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019