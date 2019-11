Sesta vittoria per Grugliasco nel girone Blu di Promozione e Draghi in vetta appaiati al Barracuda. Un bel ruolino di marcia per gli orange di coach Antoniotti, che contro la Pallacanestro Ciriè hanno dato una prova di forza di squadra (e di nervi) imponendosi 65-63 in una gara a dir poco complicata.

