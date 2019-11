La Stella Rivoli si candida. Sono trascorse solo due giornate e la squadra di Massimo Barbiani esce allo scoperto. Il coach rivolese dopo il secondo successo in due gare (contro Parella e Cuatto Giaveno) non si nasconde: «Siamo una squadra costruita per il salto di categoria».

tutto su Luna Nuova di venerdì 29 novembre 2019