Il tempo di esultare per il successo per 3-1 sulla Pallavolo Giaveno e sul primato inattaccabile nel girone H, che sul Cus Alpignano di Luciano Marsura incombono le finali del Torneo Cossalter, in programma domenica. Un piacevole tour de force che sta facendo venire a galla il buon lavoro del tecnico e delle ragazze biancoblù.

tutto su Luna Nuova di venerdì 6 dicembre 2019