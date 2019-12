Rivoli Rugby verso il letargo a suon di progressi

Tutto il rugby italiano lo scorso week-end si è schierato compatto contro la violenza sulle donne. In prima linea il Rivoli Rugby, che sul campo di casa, in occasione del concentramento Under 12 con Avigliana, Collegno, Moncalieri e Volpiano, ha fatto osservare un minuto di silenzio per dare ancora più forza al messaggio. Lo stesso è accaduto sul campo del Settimo Junior, dove i piccoli rivolesi delle categorie Under 6, Under 8 e Under 10 hanno seguito l’esempio dei più grandi Under 12.

