Tornano alla vittoria gli under 14 del Condove Basket, che archiviato in fretta il disastroso finale in casa del Tam Tam hanno ritrovato la giusta concentrazione tra le mura amiche facendo un sol boccone dei più giovani e inesperti rivolesi del Conte Verde. Partita a senso unico: risultato finale 104-22 a favore dei giallobù.

tutto su Luna Nuova di venerdì 13 dicembre 2019