Beinaschese Under 16 Gold, la fabbrica delle rimonte

Da Mister Hyde a Doctor Jekyll in 20 minuti: la Beinaschese vince con una rimonta pazzesca in casa Area Pro 2020 e si conferma squadra-burrasca del girone. All’intervallo i gialloblù erano sotto di 17 dopo un primo tempo horror, di quelli in cui è già incappata in stagione. Nella prima di ritorno, contro Cuneo capolista, era scesa addirittura a -24, poi aveva ribaltato clamorosamente la partita.

tutto su Luna Nuova di martedì 17 dicembre 2019