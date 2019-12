Il Susa sceglie Manes e Hilmiu come allenatori dopo le dimissioni di Mirabile

Il capitano Gianfranco Manes e il portiere Ardit Hilmiu proveranno a salvare dalla retrocessione il Susa, ultimo in classifica al termine del girone d'andata. Il club ha optato per la soluzione interna dopo le dimissioni del tecnico Daniele Mirabile, che al giro di boa ha rimesso il mandato nelle mani della dirigenza. Il presidente Piergiorgio Perino: «L'allenatore ci ha detto che non riusciva a trasmettere i suoi principi alla squadra. Ne abbiamo preso atto e lo abbiamo ringraziato per tutto quello che ha fatto per questa società, per la sua collaborazione svolta con serietà e dedizione». Mirabile l'anno scorso ha preso il Susa dopo poche giornate di campionato e l'ha portato ai playoffs per la Seconda Categoria. Un percorso contorto e sfortunato che però si è concluso felicemente con il ripescaggio in Seconda. Quest'anno 9 punti in 13 gare. Il Susa è -2 dalle penultime (Accademia Real Torino e Olympic Collegno) e -3 dalla terzultima (Centrocampo). Domenica 9 febbraio c'è il derby valsusino (in trasferta) con il Caprie, terzo in classifica a quota 26 punti.