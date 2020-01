Amichevole benefica Venaus-Union Bussoleno Bruzolo: il calcio comincia a scongelarsi

Domenica 5 gennaio amichevole benefica d’inizio anno, come da tradizione, tra Venaus (Prima Categoria) e Union Bussoleno Bruzolo (Promozione). Si gioca a Venaus alle ore 14,30. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana - comitato di Susa per l’acquisto di un’ambulanza. Sulle tribune, panettone per tutti. La Befana donerà dolci ai bambini (previsto anche il truccabimbi). La Croce Rossa, oltre a presenziare all’evento, organizza un servizio navetta gratuito da Bussoleno a Venaus per accompagnare tutti gli appassionati ad assistere alla partita. Andata: Bussoleno (piazza Fs) ore 13,45 e 14,10; Susa (ospedale) 13,55 e 14,20. Ritorno: al termine della partita. Info trasporti: 335/ 1308992. Info sul match sui canali social delle due società o su www.cri-susa.it.