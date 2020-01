Vacanze finite: la Cuatto grandi numeri all’esame della fase Turbo

Ultima settimana di vacanza per le squadre giovanili di volley. Il livello si alza nella seconda fase e c'è attesa per vedere le squadre zonali all'esame contro avversari più quotati. È il caso della Cuatto Giaveno Under 14, la super-squadra che ha dominato il girone D nella prima fase (10 vittorie su 10, 30 set vinti e soli 5 persi) e che è attesa da Unionvolley, Lilliput Azzurra e Framavetri Aosta. Si comincia mercoledì 15 gennaio con Unionvolley-Cuatto a Pasta di Rivalta.

tutto su Luna Nuova di venerdì 10 gennaio 2020