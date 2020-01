Fine andata: Villarbasse e Venaus matricole eccezionali

Undici vittorie in 15 partite: da stropicciarsi gli occhi. A Villarbasse si brinda a uno storico titolo d’inverno in Prima Categoria, impensabile a inizio stagione. Squadra neopromossa, girone E tecnico e non banale. L'altra matricola terribile, il Venaus, chiude invece il girone d'andata al quarto posto nel girone D. Due squadre che continuano a stupire.

tutto su Luna Nuova di martedì 14 gennaio 2020