Cross regionale a Novara: Borgaretto e Susa, viva le staffette

La stagione del cross ha riaperto in grande stile con la Festa delle Staffette nel 18° Trofeo di San Gaudenzio. In gara 197 staffette senior a caccia dei titoli regionali 2020. In tutto, 666 atleti in gara, con grande partecipazione giovanile: 102 staffette (29 Ragazze, 23 Ragazzi, 18 Cadette e 32 Cadetti). Molto bene Atletica Susa Adriano Aschieris e Borgaretto 75, soprattutto nei Master.

tutto su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2020