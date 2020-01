Domenica si chiude il primo trittico di gare della fase Turbo Under 16 e l’Isil Almese prova a fare l’en plein contro Montalto Dora. Due su due finora per le valsusine, che hanno battuto per 3-0 la Volley Fortitudo Chivasso e per 3-1 l’InVolley Cambiano. In ballo il primo posto del girone, con le verdeblù che già puntano alla fase successiva.

tutto su Luna Nuova di venerdì 24 gennaio 2020