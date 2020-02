La Stella Rivoli viaggia verso il titolo di campione d’inverno. La squadra che voleva prendersi il girone, per ora ci sta riuscendo. Mercoledì ha battuto anche la prima outsider, quel Go Volley Grugliasco che sperava di ribaltare il pronostico anche in virtù del buon cammino condotto fino a questo momento.

tutto su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020