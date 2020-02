Buona la prima di ritorno in Serie B2: arriva per il Bzz Piossasco un successo tanto cercato quanto atteso, per ritrovare punti e anche entusiasmo. Le giallonere di coach Bernardinello battono il Carcare e si prendono gli applausi del pubblico e dalla società.

