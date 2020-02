Stella Rivoli-Isil Almese: in Serie D arriva un derby da urlo

Derby con vista sul terzo posto. Sabato a Rivoli, nel quartiere generale della Stella Rivoli a Tetti Neirotti, andrà in scena un superderby tra le Stelline e l’Isil Almese. Due squadre che stanno attraversando un gran momento. Perché se è vero che la Stella, in grande ascesa, ha appena superato in classifica le almesine, altrettanto vero è che la squadra di coach Martoglio si è resa protagonista di una vittoria al tie break su Omegna, terza in classifica, che vale ben più di due punti.

