Spettacolare rimonta del Giaveno nel derby delle valli Under 14

Il derby delle valli Under 14 va al Giaveno, con un rimonta sorprendente negli ultimi 5 minuti contro un Condove troppo indeciso per poter sperare di bissare la vittoria del girone d’andata. Match a sprazzi, anche bello nel suo equilibrio, quello nel palazzetto Fratel Mario e Fratel Carlo di via Colpastore: 40 minuti vissuti di parziali, anche importanti, nonostante gli attacchi non proprio stellari.

tutto su Luna Nuova di venerdì 14 febbraio 2020