Via agli ottavi di finale Under 16: subito in campo il Bzz Piossasco

Partono sabato 15 febbraio gli ottavi di finale del campionato Under 16. In campo Isil Almese, Unionvolley, Cus Collegno e Bzz Piossasco, che sabato 15 a Settimo (ore 15,30) dovrà affrontare una delle più accreditate pretendenti al titolo provinciale e non solo. L’obiettivo di Piossasco è stato raggiunto - dicono i dirigenti - e la squadra di Bruno Castellucci potrà giocare senza alcuna pressione.

