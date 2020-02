Il Bzz Piossasco torna in versione-maxi, Pallavolo Giaveno regina del derby

Il Bzz Piossasco torna subito alla vittoria battendo 3-0 la Polisportiva Venaria, blindando praticamente l’accesso ai playoffs per la Serie D. Manca solo la certezza matematica, che potrebbe arrivare nel prossimo incontro, in programma a Chieri venerdì 21 contro il Nuncas. In Prima Divisone Arancio, la Pallavolo Giaveno batte ancora la Cuatto nel derby.

