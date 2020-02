Set, punti e classifica: è una Stella Rivoli aspiratutto

Tribune piene per la sfida tra Stella Rivoli e Isil Almese, due squadre determinate a salire sempre più in alto nella classifica di Serie D. Il pronostico incerto è stato spazzato dalla prova ruggente della Stella, che continua nel suo momento magico battendo con un secco 3-0 la squadra di Luigi Martoglio. Dopo aver sorpassato in classifica le valsusine la settimana scorsa, ora le Stelline di Achille Santoro le staccano per lanciarsi all’inseguimento addirittura dei primissimi posti.

