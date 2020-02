Grugliasco grandi numeri: è pronto per la volata finale

Continua la caccia al primo posto nel Girone Blu del Grugliasco, che in un colpo solo respinge l’assalto di un ottimo Mvp Pianezza e si conferma al secondo posto in classifica in coabitazione con il Barracuda, a -2 dalla capolista Venaria Reale. La Welcome Ttt Impianti centra la 12ª vittoria in 16 gare in un match equilibrato che termina 61-59. Tensione fino alla fine al PalaLevi.

tutto su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020