Favro e Venaus, elogio degli ‘intrusi’ nell’alta classifica di Prima Categoria

Che campionato sarebbe, senza il Venaus. Il girone D non smette di subire l’impatto della matricola valsusina, giunta alla decima vittoria stagionale e approdata in zona playoffs nella domenica del coronavirus. Mai così in alto i rossoblù. Domenica scorsa hanno battuto il record di punti realizzati in Prima Categoria: 35 contro i 34 della stagione 2014-2015. E mancano ancora nove partite.

tutto su Luna Nuova di martedì 25 febbraio 2020